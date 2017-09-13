"Аэрофлот" возобновил полеты на Кубу после урагана "Ирма"

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. "Аэрофлот" возобновил авиасообщение с Кубой, прерванное из-за урагана "Ирма", и поставил на рейсы воздушные суда большей вместимости, сообщил РИА Новости представитель перевозчика.

На прошлой неделе авиакомпания из-за стихии отменила рейсы из Москвы в Гавану и обратно.

"Вчера рейс выполнялся на Airbus A330, сегодня — на Boeing 777, это самолеты большей вместимости", — рассказали в "Аэрофлоте".

Ураган "Ирма" называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Жертвами "Ирмы" уже стали более 20 человек.

На прошлой неделе ураган обрушился на острова в Карибском море. Северное побережье Кубы ураган затронул в ночь с пятницы на субботу и двинулся далее на запад острова уже немного ослабевшим. В воскресенье "Ирма" продвинулась на юго-западную часть Флориды, однако категория опасности стихийного бедствия по мере продвижения на материк снизилась с третьей до первой. В данный момент метеорологи США сообщают, что "Ирма" находится в состоянии пост-тропического циклона.