Посвятила жизнь людям: в Госдуме рассказали о работе Ирины Евтушенко

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Лидер фракции "Единая Россия", вице-спикер Госдумы Владимир Васильев выразил соболезнования в связи с кончиной члена фракции Ирины Евтушенко, отметив, что она всю свою жизнь отдала служению людям.

Ранее стало известно о смерти депутата Госдумы, заведующей кафедрой акушерства и гинекологии Сибирского государственного медицинского университета Ирины Евтушенко.

"С глубоким прискорбием сообщаем о безвременной кончине нашей коллеги — депутата Госдумы от Томской области, зампредседателя комитета ГД по международным делам Ирины Дмитриевны Евтушенко, скончавшейся сегодня на 61-м году жизни. Ученый, врач, активный общественный и политический деятель, Ирина Дмитриевна всю свою жизнь отдала служению людям", — заявил Васильев журналистам.

Парламентарий отметил, что именно под руководством Евтушенко были разработаны и внедрены в практическое здравоохранение эндоскопические методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний.

"Ее кончина — невосполнимая утрата для всех, кто знал и любил Ирину Дмитриевну, всех, кому она спасла жизнь, облегчила страдания", — заявил депутат.

"Фракция "Единая Россия" приносит глубокие соболезнования родным и близким Ирины Дмитриевны Евтушенко. Скорбим вместе с вами", — заключил Васильев.