Правительство поддержало упрощение возврата излишне взысканных налогов

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Правительство РФ поддержало законопроект, направленный на упрощение процедуры возврата сумм излишне взысканных налогов, сообщается на сайте кабинета министров.

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Документ исключает судебный порядок возврата излишне взысканных сумм налогов, сборов, страховых взносов, пеней или штрафов. Вместо положений, предоставляющих право налогоплательщику подать исковое заявление о возврате в суд в течение трех лет и общего срока исковой давности, предлагается увеличить срок на подачу налогоплательщиком заявления о возврате суммы излишне взысканного налога с одного месяца до трех лет.

В соответствии с законопроектом заявление о возврате суммы излишне взысканного налога может быть подано налогоплательщиком в налоговый орган в течение трех лет со дня, когда налогоплательщику стало известно о факте излишнего взыскания с него налога. В случае, если установлен факт излишнего взыскания налога, на основании данного заявления налоговый орган принимает решение о возврате суммы излишне взысканного налога, а также начисленных процентов на эту сумму. Данные нормы также будут применяться в отношении сборов, страховых взносов, пеней и штрафов.

Отмечается, что законопроект направлен на упрощение процедуры возврата излишне взысканных сумм налога, сбора, страховых взносов, пеней или штрафов, а также на сокращение судебных споров.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", — говорится в сообщении.