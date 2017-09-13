Правительство поддержало упрощение возврата излишне взысканных налогов

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Правительство РФ поддержало законопроект, направленный на упрощение процедуры возврата сумм излишне взысканных налогов, сообщается на сайте кабинета министров.
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В соответствии с законопроектом заявление о возврате суммы излишне взысканного налога может быть подано налогоплательщиком в налоговый орган в течение трех лет со дня, когда налогоплательщику стало известно о факте излишнего взыскания с него налога. В случае, если установлен факт излишнего взыскания налога, на основании данного заявления налоговый орган принимает решение о возврате суммы излишне взысканного налога, а также начисленных процентов на эту сумму. Данные нормы также будут применяться в отношении сборов, страховых взносов, пеней и штрафов.
Отмечается, что законопроект направлен на упрощение процедуры возврата излишне взысканных сумм налога, сбора, страховых взносов, пеней или штрафов, а также на сокращение судебных споров.
"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", — говорится в сообщении.