Трутнев надеется, что "дальневосточный гектар" можно будет получать онлайн

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев выразил надежду, что после актуализации кадастровой карты россияне смогут получать "дальневосточный гектар" в режиме онлайн, и это будет круто, так как ничего подобного в мире нет.

По словам Трутнева, сейчас реализация программы "дальневосточный гектар" "спотыкается" о две основных проблемы.

Во-первых, есть несовпадение координат, и бывает, что человек выбирает участок, а когда наносит его на кадастровую карту, участок смещается.

"Мы приняли поправки в закон, собрали все эти проблемы, и теперь в законе совершенно точно написано, что в этом случае уполномоченный орган обязан предложить гражданину переместить границы участка, отказывать в этом случае человеку не имеют права", — сказал Трутнев в интервью телеканалу НТВ.

Вторая проблема, по словам Трутнева, заключается в том, что в кадастр внесены права не на все участки.

Еще спотыкаемся о то, что кадастр очень слабенький, не все права внесены, и люди не всегда к этому не очень ответственно относятся.

"Бывает, человек получил земельный участок 30 лет назад не зарегистрировал, на кадастровой карте его прав нет… Уполномоченный орган в этом случае также обязан предложить коррекцию границ. Они просто вместе с человеком, которой хочет получить гектар, перемещают границы, выбирают удобное место", — пояснил полпред.

Он отметил, что поставлена задача все эти сведения внести в кадастр. На актуализацию кадастра, по словам Трутнева, требуется около 3 миллиардов рублей.

"Не возьму сейчас на себя ответственность назвать срок, когда это состоится, но очень хочется, чтобы у нас человек землю в онлайне получал: набрал, и ему в течение нескольких минут обратно пришел проект договора. Мы так научимся, ничего подобного в мире нет, и это будет круто", — сказал вице-премьер.