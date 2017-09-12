Депутат Терентьев не верит, что Игорь Лебедев мог оскорбить инвалида

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, паралимпийский чемпион Михаил Терентьев не верит, что вице-спикер нижней палаты Игорь Лебедев мог допустить высказывания, оскорбляющие девочку-инвалида.

Ранее в СМИ и соцсетях обсуждалась приписываемая Лебедеву переписка в Twitter с зампредом ЦБ Александром Торшиным, в которой он оставил вызвавшие общественный резонанс комментарии о ребенке-инвалиде, его высказывания подверглись критике.

"Может быть, кто-то его аккаунт взломал? Мне кажется, что депутат, который представляет такую уважаемую фракцию – ЛДПР — не мог такие вещи сказать", — сказал РИА Новости Терентьев.

Он отметил, что депутаты Госдумы, в числе которых был Лебедев, ратифицировали конвенцию ООН о правах инвалидов, где говорится о равных возможностях.

"Люди, которые имеют какие-то ограниченные возможности по здоровью, они также могут добиваться больших высот в различных сферах жизнедеятельности. И я знаю много людей с инвалидностью, которые без рук могут водить машину", — отметил парламентарий.

"Если это его (Лебедева) позиция, наверное, она отражает часть нашего общества, где стереотипы сильны и, наверное, не все знают, что есть Паралимпийские игры, что в Паралимпийских играх участвуют с различными формами и видами инвалидности. Могу только пожелать внимательно следить за спортом не только олимпийским, но и паралимпийским", — добавил Терентьев.

Сам Лебедев, комментируя свои высказывания о девочке-инвалиде, заявил, что никого не оскорблял и поэтому извиняться не будет.