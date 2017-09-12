Заксобрание Петербурга не вводило дрес-код, сообщила пресс-служба

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен — РИА Новости. Законодательное собрание Санкт-Петербурга не вводило для посетителей дресс-код, в том числе запрет на вход без галстуков, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы городского парламента Елена Тимошенко.

Ранее депутат Борис Вишневский сообщил на своей странице в Facebook, что в Мариинский дворец не пустили начальника госпиталя ветеранов войны Максима Кабанова, который шел на встречу с главой комиссии ЗС Еленой Киселевой. "В ЗакС перестали пускать не только помощников, но даже посетителей без галстуков. Говорят, какое-то распоряжение… Я снял свой галстук и отдал ему", — написал Вишневский.

По словам Тимошенко, дресс-код касается только государственных служащих. "Государственные служащие должны соблюдать дресс-код, это нормально. Во всех государственных учреждениях так принято", — сказала она, добавив, что "требование носить галстук для посетителей Мариинского дворца, в том числе для сотрудников СМИ, не распространяется".