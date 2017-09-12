В Минобрнауки рассказали о планах развития образования на Дальнем Востоке

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Минобрнауки планирует развивать образование на Дальнем Востоке в первую очередь за счет Дальневосточного федерального университета, в округе также может появиться представительство МГТУ имени Баумана и инженерная школа в Комсомольске-на-Амуре, сообщила журналистам замминистра образования и науки Людмила Огородова.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству, Минвостокразвития и Минобрнауки разработать программу по развитию образования и поддержки молодежи на рынке труда на Дальнем Востоке. Он отметил, что речь, в частности, идет об открытии на Дальнем Востоке филиалов и профильных кафедр ведущих вузов России, работу которых необходимо тесно интегрировать с ключевыми отраслями экономики и социальной сферы.

"У нас в планах развитие ДВФУ — Дальневосточного федерального университета. Нужно сказать, что он создавался просто из площадки АТЭС. И когда-то это был такой себе просто университет. Сегодня университет стал основным участником, если не основной площадкой технологической долины на острове Русский. И чтобы трансформировать университет до такой степени, чтобы он стал практически проектным офисом технологической долины, нужно было очень много в этот университет вкладывать: и ресурсно, и содержательно, и кадрово", — сказала Огородова.

По ее словам, ДВФУ уже сотрудничает с МГИМО и Высшей школой экономики, так как площадка дальневосточного вуза интересна Минобрнауки с точки зрения сотрудничества стран и реального применения исследований в сфере науки.

"Вот если (говорить) о представителях этих вузов там, на той территории, я думаю, что Бауманка тоже в стороне не останется. Потому что у нас там есть военно-морская база, у нас есть интерес судостроения, у нас есть подводные лодки очень технологические и современные", — сказала Огородова.

Кроме того, она сообщила о планах Хабаровского края создать в регионе опорный вуз. В настоящее время они готовят документы для участия в этом проекте. В предыдущей волне конкурса на создание опорного вуза этот регион не был отобран.

Замминистра добавила, что Комсомольск-на-Амуре планирует развивать площадку реального сектора экономики — авиации. Там планируется построить инженерную школу.