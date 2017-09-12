Горбачев завил, что не против установки в Москве бюста в свою честь

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев "оставил на рассмотрение общественности" вопрос об установке его бюста на Аллее правителей в Москве, он заявил, что не против, если общество к этому готово.
Ранее исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Владислав Кононов сообщил журналистам, что 22 сентября на Аллее правителей в Москве появятся бюсты советских руководителей, в том числе Михаила Горбачева.
"Это, как всегда, я оставляю на рассмотрение общественности. Если они готовы к этому, то я принимаю", — сказал РИА Новости Горбачев, комментируя идею установки бюста.
Аллея правителей создана РВИО в сквере, облагороженном в ходе реставрации здания, где в настоящее время расположен Музей военной формы одежды. Образы правителей в бронзе воплотил президент Российской академии художеств Зураб Церетели.
Аллея является попыткой отобразить историю России в лицах ее правителей. В сквере установлены бюсты 33 человек, в тот или иной период осуществлявших верховное руководство страной: от великих князей времен образования централизованного государства до деятелей Временного правительства 1917 года. Помимо этого, на аллее в граните запечатлено генеалогическое древо рода Рюриковичей и ветви династии Романовых.
Михаил Горбачев стал Генеральним секретарем ЦК КПСС в 54 года. После 74-летнего Константина Черненко этот возраст советским гражданам казался практически юношеским. 6 марта 1986 года Горбачев был переизбран на пост генсека, а 15 марта 1990 года стал президентом СССР - первым и последним в истории Советского Союза.
Михаил Горбачев родился в селе Привольном Красногвардейского района Ставропольского края в семье крестьянина. Свою трудовую деятельность начал вскоре после Великой Отечественной войны в возрасте 15 лет - работал механизатором машинно-тракторной станции. На фото: Михаил Горбачев в 1935 году.
После невнятного бормотания Леонида Брежнева речи Михаила Горбачева были революционными не только по содержанию, но и по форме. "Раздать всем сестрам по серьгам", "мы знаем кто есть ху" - таких слов до Горбачева с высоких трибун в советской стране никто не произносил. На фото: визит Михаила Горбачева в Социалистическую Федеративную Республику Югославию, март 1988 года.
Михаил Горбачев первым из советских лидеров позволил своей супруге выйти из тени мужа и встать с ним в один ряд. На фото: президент США Рональд Рейган с супругой Нэнси Рейган и Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев с супругой Раисой Максимовной на вечере балета в Большом театре.
В 1990 году "в знак признания ведущей роли в мирном процессе, который характеризует важную составную часть жизни международного сообщества" Михаилу Горбачеву была присуждена Нобелевская премия мира. Михаил Сергеевич стал вторым, и на сегодняшний день последним, представителем нашей страны, который был отмечен этой наградой. Первым лауреатом Нобелевской премии мира в 1975 году стал Андрей Сахаров. Кстати, именно Горбачев вернул академика Сахарова из политической ссылки.
Член Политбюро ЦК КПСС, Председатель Совета Министров СССР Николай Иванович Рыжков и Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Верховного Совета СССР Михаил Сергеевич Горбачев на выставке американских товаров и технологий "США-89: возможности делового сотрудничества". Экспоцентр на Красной Пресне.
Нобелевскую премию (почти один миллион долларов) Михаил Горбачев, в знак поддержки деятельности своей супруги, распределил между несколькими больницами. Раиса Максимовна была почетным председателем ассоциации "Гематологи мира - детям", которая помогала больным лейкемией, патронировала Центральную детскую клиническую больницу в Москве. Именно Раиса Горбачева возродила в Советском Союзе благотворительность. Даже перестав быть первой леди, она помогала больным лейкозом малышам.
19 августа 1991 года ближайшие соратники Горбачева объявили о создании ГКЧП. Они потребовали от находившегося на отдыхе в Крыму президента введения в стране чрезвычайного положения или временной передачи власти вице-президенту Геннадию Янаеву. Горбачев не принял эти требования и был изолирован в Форосе в течение трех суток. 25 декабря 1991 года, после подписания Беловежских соглашений, Михаил Горбачев заявил о прекращении своей деятельности на посту президента СССР и подписал указ о передаче управления стратегическим ядерным оружием президенту России Борису Ельцину.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев с супругой Раисой Максимовной и премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер. Официальный визит в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии Советской партийно-правительственная делегация.
Владимир Путин поздравил Михаила Горбачева с юбилеем, отметив его творческий потенциал и значимость проводимой им работы. На фото: Владимир Путин, Михаил Горбачев на заседании шестого российско-германского форума общественности "Петербургский диалог" в Дрездене.
Роль Михаила Горбачева в истории оценивают неоднозначно. В бытность его у власти страна давала ему прозвища, указывала на неправильные ударения в словах, ругала и восхищалась. Но эта же страна признает: Горбачев дал надежду на новую жизнь.
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