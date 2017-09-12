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Общество

Горбачев завил, что не против установки в Москве бюста в свою честь

17:2212.09.2017
(обновлено: 17:26 12.09.2017)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкБывший президент СССР Михаил Горбачев. Архивное фотоБывший президент СССР Михаил Горбачев. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев "оставил на рассмотрение общественности" вопрос об установке его бюста на Аллее правителей в Москве, он заявил, что не против, если общество к этому готово.

Скульптурная композиция Рейган - Горбачев в Государственном музее Дом Бурганова. Архивное фото
© Фото : предоставлено музеем "Дом Бурганова"
В Москве появилась скульптура, посвященная встрече Горбачева и Рейгана
Ранее исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Владислав Кононов сообщил журналистам, что 22 сентября на Аллее правителей в Москве появятся бюсты советских руководителей, в том числе Михаила Горбачева.

"Это, как всегда, я оставляю на рассмотрение общественности. Если они готовы к этому, то я принимаю", — сказал РИА Новости Горбачев, комментируя идею установки бюста.

Аллея правителей создана РВИО в сквере, облагороженном в ходе реставрации здания, где в настоящее время расположен Музей военной формы одежды. Образы правителей в бронзе воплотил президент Российской академии художеств Зураб Церетели.

Аллея является попыткой отобразить историю России в лицах ее правителей. В сквере установлены бюсты 33 человек, в тот или иной период осуществлявших верховное руководство страной: от великих князей времен образования централизованного государства до деятелей Временного правительства 1917 года. Помимо этого, на аллее в граните запечатлено генеалогическое древо рода Рюриковичей и ветви династии Романовых.

Михаил Горбачев, человек-эпоха
© AP Photo / Boris YurchenkoМихаил Горбачев стал Генеральним секретарем ЦК КПСС в 54 года. После 74-летнего Константина Черненко этот возраст советским гражданам казался практически юношеским. 6 марта 1986 года Горбачев был переизбран на пост генсека, а 15 марта 1990 года стал президентом СССР - первым и последним в истории Советского Союза.Президент СССР Михаил Горбачев
© AP Photo / Boris Yurchenko
Михаил Горбачев стал Генеральним секретарем ЦК КПСС в 54 года. После 74-летнего Константина Черненко этот возраст советским гражданам казался практически юношеским. 6 марта 1986 года Горбачев был переизбран на пост генсека, а 15 марта 1990 года стал президентом СССР - первым и последним в истории Советского Союза.
© AP Photo / HO/Time MagazineМихаил Горбачев родился в селе Привольном Красногвардейского района Ставропольского края в семье крестьянина. Свою трудовую деятельность начал вскоре после Великой Отечественной войны в возрасте 15 лет - работал механизатором машинно-тракторной станции.
На фото: Михаил Горбачев в 1935 году.Маленький Михаил Горбачев в 1935 году
© AP Photo / HO/Time Magazine
Михаил Горбачев родился в селе Привольном Красногвардейского района Ставропольского края в семье крестьянина. Свою трудовую деятельность начал вскоре после Великой Отечественной войны в возрасте 15 лет - работал механизатором машинно-тракторной станции.
На фото: Михаил Горбачев в 1935 году.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкБлагодаря Михаилу Горбачеву страна узнала, что у Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР тоже есть семья - жена, дети, внуки.Михаил Сергеевич Горбачев с семьей на даче
© РИА Новости
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Благодаря Михаилу Горбачеву страна узнала, что у Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР тоже есть семья - жена, дети, внуки.
© РИА Новости / Юрий СомовПерейти в фотобанкПосле невнятного бормотания Леонида Брежнева речи Михаила Горбачева были революционными не только по содержанию, но и по форме. "Раздать всем сестрам по серьгам", "мы знаем кто есть ху" - таких слов до Горбачева с высоких трибун в советской стране никто не произносил.
На фото: визит Михаила Горбачева в Социалистическую Федеративную Республику Югославию, март 1988 года.Официальный дружественный визит Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Сергеевича Горбачева в Социалистическую Федеративную Республику Югославию. 1988 год
© РИА Новости / Юрий Сомов
Перейти в фотобанк
После невнятного бормотания Леонида Брежнева речи Михаила Горбачева были революционными не только по содержанию, но и по форме. "Раздать всем сестрам по серьгам", "мы знаем кто есть ху" - таких слов до Горбачева с высоких трибун в советской стране никто не произносил.
На фото: визит Михаила Горбачева в Социалистическую Федеративную Республику Югославию, март 1988 года.
© РИА Новости / Борис БабановПерейти в фотобанкПрезидент СССР Михаил Сергеевич Горбачев на целинных землях Казахстана.Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев на целинных землях Казахстана
© РИА Новости / Борис Бабанов
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Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев на целинных землях Казахстана.
© РИА Новости / Леонид ПалладинПерейти в фотобанкМихаил Горбачев первым из советских лидеров позволил своей супруге выйти из тени мужа и встать с ним в один ряд.
На фото: президент США Рональд Рейган с супругой Нэнси Рейган и Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев с супругой Раисой Максимовной на вечере балета в Большом театре.Президент США Роналд Рейган с супругой и Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев с супругой на вечере балета в Большом театре
© РИА Новости / Леонид Палладин
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Михаил Горбачев первым из советских лидеров позволил своей супруге выйти из тени мужа и встать с ним в один ряд.
На фото: президент США Рональд Рейган с супругой Нэнси Рейган и Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев с супругой Раисой Максимовной на вечере балета в Большом театре.
© РИА Новости / Борис БабановПерейти в фотобанкМихаил Горбачев первым вышел в народ, радикально изменил внешнеполитическую политику СССР, поддержал курс на гласность.Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев с Раисой Максимовной Горбачевой на полевом стане в Казахстане
© РИА Новости / Борис Бабанов
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Михаил Горбачев первым вышел в народ, радикально изменил внешнеполитическую политику СССР, поддержал курс на гласность.
© AP Photo / Boris YurchenkoМихаил и Раиса Горбачевы были вместе 46 лет. Раиса Максимовна скончалась 20 сентября 1999 года в клинике города Мюнстера (Германия) от острой лейкемии.Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и супругой Раисой сажают дерево у мемориала Ганди в Дели
© AP Photo / Boris Yurchenko
Михаил и Раиса Горбачевы были вместе 46 лет. Раиса Максимовна скончалась 20 сентября 1999 года в клинике города Мюнстера (Германия) от острой лейкемии.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВ 1990 году "в знак признания ведущей роли в мирном процессе, который характеризует важную составную часть жизни международного сообщества" Михаилу Горбачеву была присуждена Нобелевская премия мира. Михаил Сергеевич стал вторым, и на сегодняшний день последним, представителем нашей страны, который был отмечен этой наградой. Первым лауреатом Нобелевской премии мира в 1975 году стал Андрей Сахаров. Кстати, именно Горбачев вернул академика Сахарова из политической ссылки.Бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву присуждено почетное звание профессора Санкт-петербургского государственного медицинского университета им. академика И.П. Павлова
© РИА Новости / Алексей Даничев
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В 1990 году "в знак признания ведущей роли в мирном процессе, который характеризует важную составную часть жизни международного сообщества" Михаилу Горбачеву была присуждена Нобелевская премия мира. Михаил Сергеевич стал вторым, и на сегодняшний день последним, представителем нашей страны, который был отмечен этой наградой. Первым лауреатом Нобелевской премии мира в 1975 году стал Андрей Сахаров. Кстати, именно Горбачев вернул академика Сахарова из политической ссылки.
© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПерейти в фотобанкЧлен Политбюро ЦК КПСС, Председатель Совета Министров СССР Николай Иванович Рыжков и Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Верховного Совета СССР Михаил Сергеевич Горбачев на выставке американских товаров и технологий "США-89: возможности делового сотрудничества". Экспоцентр на Красной Пресне.Михаил Горбачев на выставке американских товаров и технологий США-89: возможности делового сотрудничества на Красной Пресне
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Член Политбюро ЦК КПСС, Председатель Совета Министров СССР Николай Иванович Рыжков и Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Верховного Совета СССР Михаил Сергеевич Горбачев на выставке американских товаров и технологий "США-89: возможности делового сотрудничества". Экспоцентр на Красной Пресне.
© РИА Новости / Юрий СомовПерейти в фотобанкПериод правления Михаила Горбачева связывают с окончанием "холодной войны".Совместная пресс-конференция Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Верховного Совета СССР Михаила Сергеевича Горбачева и президента США Джорджа Буша
© РИА Новости / Юрий Сомов
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Период правления Михаила Горбачева связывают с окончанием "холодной войны".
© РИА НовостиПерейти в фотобанкНобелевскую премию (почти один миллион долларов) Михаил Горбачев, в знак поддержки деятельности своей супруги, распределил между несколькими больницами. Раиса Максимовна была почетным председателем ассоциации "Гематологи мира - детям", которая помогала больным лейкемией, патронировала Центральную детскую клиническую больницу в Москве. Именно Раиса Горбачева возродила в Советском Союзе благотворительность. Даже перестав быть первой леди, она помогала больным лейкозом малышам.Пребывание Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Сергеевича Горбачева в Красноярском крае. 12.09.1988
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Нобелевскую премию (почти один миллион долларов) Михаил Горбачев, в знак поддержки деятельности своей супруги, распределил между несколькими больницами. Раиса Максимовна была почетным председателем ассоциации "Гематологи мира - детям", которая помогала больным лейкемией, патронировала Центральную детскую клиническую больницу в Москве. Именно Раиса Горбачева возродила в Советском Союзе благотворительность. Даже перестав быть первой леди, она помогала больным лейкозом малышам.
© РИА Новости / Борис БабановПерейти в фотобанк19 августа 1991 года ближайшие соратники Горбачева объявили о создании ГКЧП. Они потребовали от находившегося на отдыхе в Крыму президента введения в стране чрезвычайного положения или временной передачи власти вице-президенту Геннадию Янаеву. Горбачев не принял эти требования и был изолирован в Форосе в течение трех суток. 25 декабря 1991 года, после подписания Беловежских соглашений, Михаил Горбачев заявил о прекращении своей деятельности на посту президента СССР и подписал указ о передаче управления стратегическим ядерным оружием президенту России Борису Ельцину.Президент СССР Михаил Горбачев и Президент РФ Борис Ельцин во время вечернего заседания внеочередной сессии ВС РСФСР, 1991 год
© РИА Новости / Борис Бабанов
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19 августа 1991 года ближайшие соратники Горбачева объявили о создании ГКЧП. Они потребовали от находившегося на отдыхе в Крыму президента введения в стране чрезвычайного положения или временной передачи власти вице-президенту Геннадию Янаеву. Горбачев не принял эти требования и был изолирован в Форосе в течение трех суток. 25 декабря 1991 года, после подписания Беловежских соглашений, Михаил Горбачев заявил о прекращении своей деятельности на посту президента СССР и подписал указ о передаче управления стратегическим ядерным оружием президенту России Борису Ельцину.
© РИА Новости / Александр МакаровПерейти в фотобанкГенеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев с супругой Раисой Максимовной и премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер. Официальный визит в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии Советской партийно-правительственная делегация.Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев с супругой Раисой Максимовной и премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер
© РИА Новости / Александр Макаров
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Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев с супругой Раисой Максимовной и премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер. Официальный визит в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии Советской партийно-правительственная делегация.
© РИА Новости / Дмитрий АстаховПерейти в фотобанкВладимир Путин поздравил Михаила Горбачева с юбилеем, отметив его творческий потенциал и значимость проводимой им работы.
На фото: Владимир Путин, Михаил Горбачев на заседании шестого российско-германского форума общественности "Петербургский диалог" в Дрездене.Президент России Владимир Путин, первый президент СССР Михаил Горбачев, канцлер Германии Ангела Меркель и экс-премьер ГДР Лотар де Мезьер
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Владимир Путин поздравил Михаила Горбачева с юбилеем, отметив его творческий потенциал и значимость проводимой им работы.
На фото: Владимир Путин, Михаил Горбачев на заседании шестого российско-германского форума общественности "Петербургский диалог" в Дрездене.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкРоль Михаила Горбачева в истории оценивают неоднозначно. В бытность его у власти страна давала ему прозвища, указывала на неправильные ударения в словах, ругала и восхищалась. Но эта же страна признает: Горбачев дал надежду на новую жизнь.Экс-президент СССР Михаил Горбачев с дочерью Ириной Вирганской на открытии выставки Михаил Горбачев. Perestroika
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Роль Михаила Горбачева в истории оценивают неоднозначно. В бытность его у власти страна давала ему прозвища, указывала на неправильные ударения в словах, ругала и восхищалась. Но эта же страна признает: Горбачев дал надежду на новую жизнь.
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