Большинство выпускников техникумов находят работу в первый год

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Более 75% выпускников российских колледжей и техникумов находят работу в первый год после выпуска, сообщила журналистам замминистра образования и науки Людмила Огородова.

"У нас более 75% выпускников трудоустроены… мы имеем в виду в первый год после выпуска", — сказала Огородова, говоря о системе среднего профессионального образования в России.

Она также отметила, что Минобрнауки делает все необходимое, чтобы помочь выпускникам трудоустроиться.

"Поскольку на будущую площадку рабочую они (студенты — ред.) заходят в рамках проектного обучения или в рамках практики производственной, то, конечно, мы привязаны к этой системе. И мы очень рады этому", — сказала замминистра.