В Ростове-на-Дону готовят жилищные сертификаты для пострадавших от пожара

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 сен – РИА Новости, Иван Капустин. Власти начали подготовку документов на выдачу жилищных сертификатов пострадавшим от крупного пожара в центре Ростова-на-Дону, говорится в сообщении администрации города.
"В настоящее время в список на выдачу материальной и финансовой помощи включены 436 человек. Администрацией города созданы комиссии, которыми определены границы зоны ЧС, перечень домов и собственников пострадавших от пожара. Начата подготовка документов на получение государственных жилищных сертификатов гражданам, чьи жилые помещения были повреждены в результате пожара", — говорится в сообщении.
Продолжаются выплаты погорельцам из средств федерального бюджета. На сегодняшний день единовременную материальную помощь из средств федерального бюджета (по 10 тысяч рублей на человека) уже получили 369 ростовчан. Выплату в связи с полной утратой имущества первой необходимости (по 100 тысяч рублей из средств федерального бюджета) получили 123 человека.
Более 2,5 миллиона рублей выплатили родственникам погибшего мужчины из областного и федерального бюджетов. Граждане, получившие на пожаре травмы, получили 2 миллиона рублей. Общая сумма выплат превысила 52 миллиона рублей.