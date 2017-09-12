ОНФ привлечет молодежь к подготовке программы Десятилетия детства

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) проведет в сентябре несколько проектных сессий с участием первокурсников московских вузов, которым предложит сформулировать важные для них проблемы и задачи, лучшие из предложений будут направлены в правительство РФ для возможного включения в программу "Десятилетие детства", сообщила пресс-служба ОНФ.

"Активисты Народного фронта проведут в сентябре несколько проектных сессий с участием вчерашних школьников — первокурсников московских вузов, которым предложат сформулировать самые важные для подростков проблемы и задачи, требуемые решения на государственном уровне. За основу будут взяты три направления — здравоохранение, образование и экономика, которые Народный фронт предлагает взять за основу при формировании программы "Десятилетие детства"", — говорится в сообщении.

Уточняется, что по итогам сессий наиболее интересные предложения будут направлены в правительство России, а самые активные студенты смогут принять участие в круглом столе, который пройдет на площадке движения по завершении этой работы. При этом один из участников мозговых штурмов получит возможность поучаствовать в итоговом "Форуме Действий" ОНФ, который планируется провести в конце года.

По словам члена центрального штаба ОНФ Ольги Савастьяновой, исследования показывают, что недоверие подростков и молодежи к государству возникает в основном от того, что "они лишены возможности принимать решения даже в тех вопросах, которые напрямую касаются их жизни".

"Чтобы не отдавать эту тему целиком на откуп экспертам, чья юность пришлась на прошлое столетие, решили получить предложения напрямую — от вчерашних подростков. В ближайшие дни мы проведем несколько пилотных проектных сессий в московских вузах и обсудим самые горячие подростковые темы со студентами-первокурсниками, для которых эти вопросы еще близки, но уже утратили эмоциональную остроту, поэтому их можно будет объективно оценить и проанализировать", — цитирует пресс-служба движения слова Савастьяновой.