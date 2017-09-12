Россия и КНР поставили серьезные задачи по гуманитарному сотрудничеству

ГУАНЧЖОУ, 12 сен — РИА Новости, Жанна Манукян. Россия и Китай наметили программу серьезного сотрудничества в гуманитарной сфере, в которой уже достигнуты значительные результаты, заявила во вторник вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.

Во вторник в Гуанчжоу состоялось 18-е заседание российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству, сопредседателями которой являются заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец и вице-премьер Госсовета КНР Лю Яньдун.

"Мы наметили для себя программу серьёзного сотрудничества по каждому направлению. И я думаю, что с учётом тех пожеланий, которые высказаны в адрес нашей комиссии по гуманитарному сотрудничеству со стороны руководителей наших стран, нам предстоит очень серьезная работа, с которой, я уверена, мы справимся", — заявила Голодец на пресс-конференции по итогам состоявшегося заседания.

Она отметила, что обе стороны оценили работу комиссии как "абсолютно успешную".

"Мы отмечаем огромное количество контактов в сфере культуры, в сфере туризма, в сфере образования. У нас появились города-побратимы, у нас прямые партнерские отношения между вузами, группами, специалистами, лабораториями. Это и есть основа поступательного развития наших взаимоотношений", — добавила российский вице-премьер.

По итогам состоявшейся комиссии Россия и Китая подписали ряд соглашений о сотрудничестве в области образования, культуры, кинематографии, здравоохранения, туризма, образования и молодежной политики. Кроме того, НИУ "Высшая школа экономики" и Национальный институт исследования образования КНР подписали соглашение о сотрудничестве, предполагающее проведение сравнительного анализа возможных стратегий модернизации систем образования в России и Китая до 2030 года.