В Перми не подтвердились сообщения о минировании вокзала, школ и зданий

УФА, 12 сен — РИА Новости. На железнодорожном вокзале, в школах и административных зданиях Перми, которые утром эвакуировали после анонимных звонков, взрывчатых веществ и устройств не обнаружено, сообщил РИА Новости пресс-секретарь управления Росгвардии по Пермскому краю Константин Боринских.

Утром в полицию Перми поступило сообщение о том, что в семи школах города заложены взрывчатые устройства. Были эвакуировано 5706 школьников и учителей, во всех школах города отменили уроки. Позже правоохранителям поступило сообщение о минировании на железнодорожном вокзале. Из здания вокзала эвакуировали всех пассажиров.

"Инженерно-технические группы, ОМОН Росгвардии проверили восемь объектов, среди которых железнодорожный вокзал Пермь II, школы и административные здания. Взрывчатых веществ и устройств не обнаружено", — сказал Боринских. Он отметил, что сотрудники Росгвардии продолжают проверку объектов и зданий города Перми.

Серия анонимных звонков о минировании различных административных и торговых зданий зафиксирована в последние два дня в крупных российских городах, людей эвакуировали, правоохранительные органы выезжали с проверками.