В Москве в среду объявили "желтый" уровень опасности из-за грозы

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Гидрометцентр объявил в среду, 13 сентября, желтый уровень погодной опасности в Москве.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в Москве и Московской области будет облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, а во второй половине дня возможна гроза.

Ветер в среду ожидается южный 5-10 метров в секунду, днем порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью — 14-16 градусов, днем в среду воздух прогреется до 23-25 градусов, отмечается в сообщении.