В Ростове-на-Дону артисты пожертвуют средства пострадавшим от пожара

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Артисты, приглашенные на концерт в честь Дня города в Ростове-на-Дону, перечислят часть гонорара за выступления пострадавшим в результате крупного пожара, сообщается на сайте администрации города.

Ранее в Ростове-на-Дону проходил сбор подписей за отмену Дня города и перечисление средств пострадавшим.

Сильный пожар возник днем 21 августа в частных домах в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Огонь повредил почти 120 строений, из которых около 100 жилых. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы. При разборе завалов обнаружено тело мужчины.

"Мы услышали ростовчан, которые выступали за отмену Дня города, и пошли им навстречу, отменив ряд мероприятий… Кроме того, приглашенные звезды Бурито, Светлана Лобода и Дмитрий Билан, узнав о произошедшем пожаре, приняли решение часть своего гонорара за выступления перечислить в фонд помощи пострадавшим", — цитируются слова главы городской администрации Виталия Кушнарева.

В праздничную программу также не вошли спортмарафон, карнавальное шествие и фейерверк. Тем не менее, в 268-й День города, который состоится с 15 по 17 сентября, ростовчане смогут посмотреть театрализованное представление, посетить тематические выставки и спортивные мероприятия. Вдоль набережной по реке Дон пройдет парусная регата спортивных школ и парад крейсерских парусных судов.