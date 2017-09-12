В Кемерово торговый центр отключили от отопления из-за долга

КЕМЕРОВО, 12 сен — РИА Новости. Сибирская генерирующая компания (СГК) во вторник отключила от внешних тепловых сетей торгово-развлекательный комплекс (ТРК) "Гринвич" в Кемерово из-за накопленного долга на сумму более 1,3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба компании.

"СГК отключила от внешних тепловых сетей торговый комплекс в городе Кемерово. Причиной послужил большой долг по оплате тепловой энергии, который накопил потребитель. ООО "Гостиный двор" (ТРК "Гринвич"), по информации на 12 сентября, задолжало кемеровским предприятиям Сибирской генерирующей компании за отопление свыше 1,3 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

Как уточнили в компании, долг образовался с февраля по апрель 2017 года. Нежелание потребителя своевременно в соответствии с договором теплоснабжения платить за тепловую энергию вынудило энергетиков отключить торгово-развлекательный комплекс от внешних тепловых сетей. Специалисты СГК сегодня опломбировали запорную арматуру.

"Сибирская генерирующая компания начнет подачу тепла в здание ТРК "Гринвич" только после того, как потребитель полностью погасит задолженность за тепловую энергию", — отметили в компании.

В СГК также напомнили, что ООО "Гостиный двор" систематически нарушает платежную дисциплину и накапливает значительные долги за тепловую энергию.

"Настоятельно рекомендуем своим потребителям погасить долги за тепло, иначе злостные неплательщики рискуют остаться зимой без отопления", — добавили в энергокомпании.