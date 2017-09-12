Кузнецова войдет в попечительский совет фонда доктора Лизы

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова станет членом попечительского совета международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь доктора Лизы", сообщила во вторник пресс-служба омбудсмена.

Попечительский совет призван оказывать поддержку и гарантировать общественный контроль за деятельностью организации, уточнили в пресс-службе. По их данным, в попечительский совет фонда также пригласили первого заместителя руководителя Администрации президента Сергея Кириенко, председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову, журналистку и телеведущую Светлану Сорокину.

"Доктор Лиза делала великое дело, для меня честь участвовать в проектах, которые она вела", — заявила Кузнецова.

Фонд Доктора Лизы был основан в 2007 году. Основная задача Фонда — помощь бездомным, тяжелобольным людям, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию. С марта 2014 года и по настоящее время "Справедливая помощь Доктора Лизы" оказывает содействие в организации лечения тяжелобольных и раненых детей, пострадавших в зоне боевых действий на юго-востоке Украины и в других горячих точках планеты.