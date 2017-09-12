На фотоконкурс РГО "Самая красивая страна" прислали более 50 тысяч работ

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Более 50 тысяч работ поступили на III фотоконкурс Русского географического общества (РГО) "Самая красивая страна", его победителей объявят 3 ноября на открытии фестиваля РГО в Москве, заявил журналистам председатель жюри конкурса Сергей Горшков.

"За шесть месяцев 11 тысяч российских фотографов, а также фотолюбителей из Италии, Германии и Сербии загрузили на сайт проекта более 52 тысяч снимков. Объявление и награждение победителей состоится на открытии фестиваля Русского географического общества, который пройдёт 3-12 ноября в Москве в Центральном доме художника", — сказал Горшков.

Как пояснили в обществе, в 2017 году в конкурсе появились четыре новых номинации: "Россия с высоты птичьего полёта", "От заката до рассвета", "Пещеры России", "Культурное наследие России". Другие номинации: "Народы России", "Самая красивая страна. Пейзаж", "Мир в наших руках", "Дикие животные", "Подводный мир", "Птицы", "Макромир", "Юный фотограф", "Приз зрительских симпатий".

Приз в каждой номинации — 250 тысяч рублей.

Начиная со среды, все вышедшие в финал работы появятся на сайте photo.rgo.ru, и посетители сайта смогут проголосовать за понравившуюся фотографию. Снимок, который наберет больше всех голосов, станет победителем номинации "Приз зрительских симпатий".

Фотоконкурс Русского географического общества "Самая красивая страна" впервые прошел в июне 2015 года. В правилах творческого соревнования нет ограничений по возрасту и месту жительства участников. Главное условие этого масштабного проекта — фотографии участников должны быть сделаны только в России.

В состав жюри в 2017 году вошли: председатель жюри, российский фотограф дикой природы Сергей Горшков, президент Русского географического общества Сергей Шойгу, спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, кинорежиссёр Тимур Бекмамбетов, художник Вадим Горбатов, фотограф Даниил Коржонов, победитель фотоконкурсов РГО в 2015-2016 годах Дмитрий Уткин, подводный фотограф Сергей Шанин.

Русское географическое общество было учреждено в 1845 году указом императора Николая I. В настоящее время всероссийская общественная организация насчитывает 85 региональных отделений по всей России, крупнейшие из них — приморское и московское. В 2009 году президентом общества был избран Сергей Шойгу. В 2010 году был создан попечительский совет Русского географического общества, который возглавил Владимир Путин.