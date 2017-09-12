В Совфеде предложили снять ограничения по выплатам работающим пенсионерам

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Законодатели предлагают снять ограничения по пенсионным выплатам для тех категорий граждан, которые продолжают работать, сообщил РИА Новости глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

Ранее " Ведомости " сообщили, что согласно прогнозу Минэкономразвития, из-за отказа от индексации работающим пенсионерам в реальном выражении пенсионные выплаты могут уменьшиться. По данным издания, в базовом сценарии, на основе которого готовится бюджет, пенсии снижаются на 0,7% в 2018 году, и по 0,6% в 2019-2020 годах.

"У работающих пенсионеров, единственной категории, не происходит автоматическая индексация пенсии на уровень инфляции", — пояснил Рязанский.

По его словам, за счет того, что пенсионеры продолжают перечислять взнос в пенсионную систему РФ, с 1 августа без заявительного порядка им пересчитывается пенсия, но только на 3 балла. Рязанский не исключил, что в результате пенсии для таких категорий граждан могут увеличиваться на показатель ниже уровня инфляции. Вместе с тем, указал глава комитета СФ, существует социальная поддержка из различных фондов, льготы.

Рязанский сообщил, что вместе с коллегами в Совфеде и Госдуме "подготовил законопроект о снятии ограничений по отношению к работающим пенсионерам по трем баллам".

"Это не очень справедливо по отношению к работающим пенсионерам, экономический эффект от этой меры чрезвычайно мал. Мы будем выходить настойчиво с этим предложением", — подчеркнул сенатор.

По его словам, законодатели намерены внести законопроект в Госдуму только тогда, когда будет понимание, что у документа есть перспективы. Для этого будут продолжены консультации с финансово-экономическим блоком правительства, в партии и фракции "Единая Россия".