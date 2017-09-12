В Совфеде предложили снять ограничения по выплатам работающим пенсионерам

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Законодатели предлагают снять ограничения по пенсионным выплатам для тех категорий граждан, которые продолжают работать, сообщил РИА Новости глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
"У работающих пенсионеров, единственной категории, не происходит автоматическая индексация пенсии на уровень инфляции", — пояснил Рязанский.
По его словам, за счет того, что пенсионеры продолжают перечислять взнос в пенсионную систему РФ, с 1 августа без заявительного порядка им пересчитывается пенсия, но только на 3 балла. Рязанский не исключил, что в результате пенсии для таких категорий граждан могут увеличиваться на показатель ниже уровня инфляции. Вместе с тем, указал глава комитета СФ, существует социальная поддержка из различных фондов, льготы.
"Это не очень справедливо по отношению к работающим пенсионерам, экономический эффект от этой меры чрезвычайно мал. Мы будем выходить настойчиво с этим предложением", — подчеркнул сенатор.
По его словам, законодатели намерены внести законопроект в Госдуму только тогда, когда будет понимание, что у документа есть перспективы. Для этого будут продолжены консультации с финансово-экономическим блоком правительства, в партии и фракции "Единая Россия".