Для борьбы с ожирением нужно создавать культуру питания, заявил Онищенко

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Бороться с проблемой ожирения среди детей нужно путем создания правильной культуры питания и уменьшения количества рекламы вредной пиши, заявил РИА Новости депутат "Единой России", бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Ранее "Известия" опубликовали данные Эндокринологического научного центра Минздрава, согласно которым в России удвоилось число детей, страдающих ожирением.

"Это не законодательное регулирование. Тут законы строгие будут не нужны, если мы с вами наладим сбалансированное питание наших детей, это надо прививать от родителей к детям. Если мы не научим наших детей культуре питания, если мы не уберем из нашей рекламы всю мусорную пищу: сникерсы, картошка фри, результаты будут еще хуже", — заявил Онищенко.

По его словам, чтобы исправить данную ситуацию должна быть также проделана огромная работа, связанная со сбалансированным питанием, биологически полноценным питанием.

"Это продовольственная безопасность по белкам, жирам, углеводам, по линейке производимых продуктов питания, доступных продуктов питания", — пояснил депутат.