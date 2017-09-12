Для борьбы с ожирением нужно создавать культуру питания, заявил Онищенко

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Бороться с проблемой ожирения среди детей нужно путем создания правильной культуры питания и уменьшения количества рекламы вредной пиши, заявил РИА Новости депутат "Единой России", бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко."Известия" опубликовали данные Эндокринологического научного центра Минздрава, согласно которым в России удвоилось число детей, страдающих ожирением.
"Это не законодательное регулирование. Тут законы строгие будут не нужны, если мы с вами наладим сбалансированное питание наших детей, это надо прививать от родителей к детям. Если мы не научим наших детей культуре питания, если мы не уберем из нашей рекламы всю мусорную пищу: сникерсы, картошка фри, результаты будут еще хуже", — заявил Онищенко.
"Это продовольственная безопасность по белкам, жирам, углеводам, по линейке производимых продуктов питания, доступных продуктов питания", — пояснил депутат.