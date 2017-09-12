Около трех четвертей жителей Югры получают госуслуги в электронном виде

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 сен — РИА Новости. Более 71% жителей Югры, или свыше 921 тысячи человек старше 14 лет, зарегистрированы на едином портале государственных услуг, по этому показателю регион входит в тройку лидеров в стране, сообщил РИА Новости представитель окружного департамента информационных технологий.

"По состоянию на 31 августа, доля югорчан старше 14 лет, зарегистрированных на едином портале, составляет 71,3% — это свыше 921 тысячи пользователей. Среди субъектов РФ автономный округ по данному показателю входит в тройку лидеров", — подчеркнули в ведомстве.

В департаменте также озвучили данные Росстата по итогам 2016 года, согласно которым доля граждан, предпочитающих получать государственные услуги в электронном виде, в Югре составила 74,1%.

"В 2015 году этот показатель равнялся 27,4%, что показывает значительное увеличение спроса на электронные услуги", — уточняет собеседник агентства.

Отмечается, что наиболее популярными в автономном округе являются федеральные услуги по линии ГИБДД, Пенсионного фонда России и миграционной службы. Среди региональных и муниципальных услуг традиционно самыми распространенными являются те, что связаны с системой образования. При этом власти региона развивают собственную мобильную версию ресурса.

"В 2017 году запущена обновленная версия мобильного приложения "Госуслуги ХМАО". В настоящее время в обновленной версии мобильного приложения доступны две наиболее популярные услуги в электронном виде: "Проверка очереди в детский сад" и "Электронный дневник", — рассказали в профильном департаменте.

По словам представителя ведомства, портал госуслуг все чаще используется жителями Югры как инструмент оплаты штрафов, задолженностей и госпошлин. За последние полгода количество платежей превысило аналогичный суммарный показатель последних двух лет.

Всего, по данным департамента информационных технологий, за первые шесть месяцев текущего года через федеральные и региональные порталы госуслуг в ХМАО-Югре было направлено свыше 1,1 миллиона заявлений, что более чем в 2,5 раза превышает показатель за аналогичный период 2016 года.

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