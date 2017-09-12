Россия начинает догонять США по детскому ожирению, заявил Пушков

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Россия по уровню детского ожирения начинает догонять США, фастфуд — верный рецепт для этого, считает сенатор Алексей Пушков.

Как сообщила во вторник газета "Известия" со ссылкой на данные Эндокринологического научного центра Минздрава, уровень детского ожирения в России неуклонно растет, этим недугом страдают 5-8% школьников, при этом аналогичный показатель в 1990-е годы не превышал отметки в 2-3%.

"По уровню детского ожирения начинаем догонять США. Так и структура питания сближается: фастфуд, батончики, бигмаки, кока-кола. Верный рецепт", — написал Пушков во вторник в Twitter.