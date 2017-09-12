В парке "Зарядье" включили "умное" освещение

МОСКВА, 12 сен — РИА Недвижимость. В парке "Зарядье" подключили умное освещение, говорится в сообщении на сайте мэрии Москвы.
"Яркость и оттенки источников света можно регулировать дистанционно в зависимости от сезона, погоды и времени суток", — сообщается в нем.
Как говорится в материалах, с помощью компьютерной программы можно создавать различные сценарии света: яркий, приглушенный, рассеянный или разноцветный. В общей сложности парк оснащен 2460 светодиодными светильниками. Из них две тысячи предназначены для фасадов зданий и различных сооружений — концертного зала, павильона "Ледяная пещера", медиацентра с круговой панорамой, парящего моста. В каждый светильник встроены датчики управления светом.
"Летом во всем парке будут преобладать холодные оттенки света, а зимой — теплые. Архитектурная подсветка зданий и сооружений выполнена в белом, синем и фиолетовом цветах. Ландшафт и деревья в вечерние часы подчеркнут белым светом. Он не отвлекает внимание, гости парка даже в вечерние и ночные часы смогут подробно рассмотреть деревья и цветы, которыми наполнен парк", — приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.
Для освещения ландшафтных зон установили 460 светильников. В самых оживленных частях парка основными источниками света выступают фонари-мачты, их высота составляет от шести до 13 метров. Всего в "Зарядье" 140 фонарей-мачт. Яркость и цвет лампочек во всех осветительных приборах парка можно изменять в зависимости от времени суток и погоды. Например, во время дождя и тумана фонари горят ярче.
Еще одна особенность парка — декоративные светодиоды. Например, светящийся камыш. Этот декоративный светильник состоит из полусотни светящихся трубочек, которые колышутся на ветру, будто настоящие заросли камыша. Светящийся камыш можно увидеть в южной части парка, неподалеку от прудов, добавляется в материалах.
"Зарядье" — первый парк, построенный в границах Бульварного кольца в Москве, за последние 200 лет.
В январе 2012 года было решено разбить на территории Зарядья, на месте снесенной гостиницы "Россия", одноименный парк с развлекательной составляющей.
На территории парка созданы характерные для России природные зоны — лес, степь, заливные луга и северный ландшафт. Они будут террасами спускаться от улицы Варварка к Москве-реке.
"Парящий мост" - одна из главных достопримечательностей парка. Отсюда открываются панорамные виды на Кремль, набережную и сам парк.
Девятого сентября, в день открытия парка, "Зарядье" посетил президент России Владимир Путин.
Глава государства приехал в парк за рулем гольф-кара с Красной площади вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Путин осмотрел археологические находки и узнал, что некоторым артефактам 2-3 тысячи лет.
Глава государства осмотрел макет парка, поинтересовавшись у Собянина, сколько продолжалась стройка. Московский градоначальник сообщил, что она шла два года.
В кинотеатре, расположенном в парке, президенту показали Москву с высоты вертолетного полета. Путин отметил, что впечатлен таким показом. "Я смог даже посмотреть свой дом сверху", — сказал он улыбаясь.
На зрительских местах Большого амфитеатра собрались несколько сотен учеников, педагогов, волонтеров и гидов. Путин поприветствовал собравшихся и пообщался с Бутманом.