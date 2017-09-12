В парке "Зарядье" включили "умное" освещение

Посетители в Стеклянной коре в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве. 11 сентября 2017

Посетители в Стеклянной коре в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве. 11 сентября 2017

МОСКВА, 12 сен — РИА Недвижимость. В парке "Зарядье" подключили умное освещение, говорится в сообщении на сайте мэрии Москвы.

"Яркость и оттенки источников света можно регулировать дистанционно в зависимости от сезона, погоды и времени суток", — сообщается в нем.

Как говорится в материалах, с помощью компьютерной программы можно создавать различные сценарии света: яркий, приглушенный, рассеянный или разноцветный. В общей сложности парк оснащен 2460 светодиодными светильниками. Из них две тысячи предназначены для фасадов зданий и различных сооружений — концертного зала, павильона "Ледяная пещера", медиацентра с круговой панорамой, парящего моста. В каждый светильник встроены датчики управления светом.

"Летом во всем парке будут преобладать холодные оттенки света, а зимой — теплые. Архитектурная подсветка зданий и сооружений выполнена в белом, синем и фиолетовом цветах. Ландшафт и деревья в вечерние часы подчеркнут белым светом. Он не отвлекает внимание, гости парка даже в вечерние и ночные часы смогут подробно рассмотреть деревья и цветы, которыми наполнен парк", — приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Для освещения ландшафтных зон установили 460 светильников. В самых оживленных частях парка основными источниками света выступают фонари-мачты, их высота составляет от шести до 13 метров. Всего в "Зарядье" 140 фонарей-мачт. Яркость и цвет лампочек во всех осветительных приборах парка можно изменять в зависимости от времени суток и погоды. Например, во время дождя и тумана фонари горят ярче.

Еще одна особенность парка — декоративные светодиоды. Например, светящийся камыш. Этот декоративный светильник состоит из полусотни светящихся трубочек, которые колышутся на ветру, будто настоящие заросли камыша. Светящийся камыш можно увидеть в южной части парка, неподалеку от прудов, добавляется в материалах.