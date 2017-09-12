В Московском марафоне планируют участвовать более 30 тысяч человек

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Свыше 30 тысяч человек планируют принять участие в пятом Московском марафоне, который пройдет 24 сентября, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

"Двадцать четвертого сентября Москва примет самое масштабное беговое событие страны. В пятом, юбилейном Московском марафоне ожидается участие свыше 30 тысяч человек более чем из 70 стран. Спортсмены выйдут на дистанции в 42,2 километра и 10 километров. Также в программу марафона войдут корпоративная эстафета, заезд хендбайкеров и колясочников", — говорится в сообщении.

Маршрут марафона остался неизменным. Старт назначен в "Лужниках". Затем участники пробегут по набережным Москвы-реки мимо "Москва-Сити", Садовому кольцу, через Крымский мост, по Бульварному кольцу, Тверской улице, Театральному проезду и под стенами Кремля.

Среди стартующих — чемпион России по марафону 2016 года Федор Шутов, победитель Московского марафона-2016 Артем Алексеев, участник Олимпийских игр-2012 Алексей Реунков, теннисистка Вера Звонарева, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, телепродюсер Таш Саркисян.