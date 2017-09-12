МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Правительство РФ закрепило за системой электронного общественного контроля "Наша природа", позволяющей сообщать о нарушениях в сфере природопользования, статус федеральной. Документ размещен на сайте кабинета министров во вторник.

"Наша природа" была создана для того, чтобы у граждан и общественных, некоммерческих организаций была возможность оперативно сообщить о несанкционированных свалках, загрязнении водных объектов, незаконной вырубке лесов и других нарушениях. Подобные сообщения можно подкреплять фотографиями и видео с указанием координат или описанием точного местоположения. Существуют и мобильные приложения. Система работает с 2014 года в тестовом режиме — проходит апробацию в девяти пилотных регионах, в частности, в зоне Байкала.

"Подписанным постановлением за этой информационной системой закрепляется статус федеральной государственной информационной системы общественного контроля в области охраны окружающей среды и природопользования", — говорится в справке к документу.