Советник Путина вернулся в Facebook после полугодового перерыва

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Советник президента по интернету Герман Клименко после более чем полугодового перерыва возобновил публикации в Facebook.

Facebook 22 февраля на три дня заблокировал страницу Клименко — предположительно, из-за жалоб известного телеведущего и писателя Сталика Ханкишиева. Сам Клименко 23 февраля написал, что для него "история ФБ завершена", и он переходит во "ВКонтакте". Он пообещал бросить Facebook, как семь лет назад бросил курить.

В своем первом после многомесячного перерыва посте Клименко написал, что не планировал возвращаться в Facebook, но не мог не отреагировать на критику одного из пользователей в адрес Фонда по развитию медицинских проектов, о создании которого советник президента объявил в конце августа.

Фонд планирует в течение трех месяцев провести ICO (первичное размещение криптовалюты) и привлечь, таким образом, 60 миллионов долларов, которые будут вложены в проект распознавания патологий по оцифрованным медицинским снимкам, говорил РИА Новости президент фонда Алексей Федоров.

ICO, по его словам, планируется провести на сингапурской площадке в течение трех месяцев. Привлеченные средства будут направлены на первый проект фонда по распознаванию патологий с помощью медицинского цифрового изображения.

Среди учредителей фонда Юрий Клименко (сын Германа Клименко), глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Федоров и профессор кафедры медицинской информатики МГМСУ Георгий Лебедев.