Советник Путина вернулся в Facebook после полугодового перерыва

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Советник президента по интернету Герман Клименко после более чем полугодового перерыва возобновил публикации в Facebook.
В своем первом после многомесячного перерыва посте Клименко написал, что не планировал возвращаться в Facebook, но не мог не отреагировать на критику одного из пользователей в адрес Фонда по развитию медицинских проектов, о создании которого советник президента объявил в конце августа.
Фонд планирует в течение трех месяцев провести ICO (первичное размещение криптовалюты) и привлечь, таким образом, 60 миллионов долларов, которые будут вложены в проект распознавания патологий по оцифрованным медицинским снимкам, говорил РИА Новости президент фонда Алексей Федоров.
Среди учредителей фонда Юрий Клименко (сын Германа Клименко), глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Федоров и профессор кафедры медицинской информатики МГМСУ Георгий Лебедев.