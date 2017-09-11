В московском метро рассказали о причине ЧП на "Щелковской"

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Причиной инцидента с поездом на станции "Щелковская" московского метрополитена стала кратковременная потеря управления машинистом, предполагаемые виновники происшествия отстранены от работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки в понедельник.

Ранее сообщалось, что в воскресенье на станции "Щелковская" поезд врезался в стену.

"Десятого сентября в 17 часов 45 минут при выполнении маневровых работ на технологических путях за пределами станции "Щёлковская" Арбатско-Покровской линии произошла кратковременная потеря машинистом контроля управления поездом. Поезд следовал в тупик без пассажиров. Для обеспечения безопасности движения было приостановлено движение на восточном участке Арбатско-Покровской линии. В результате инцидента никто не пострадал", — сказал представитель пресс-службы.

Он отметил, что "Щелковская" "была открыта через шесть минут, движение было восстановлено и введено в график".

"В настоящее время руководством московского метрополитена выясняются причины инцидента. По предварительным данным, причиной послужил человеческий фактор, технической неисправности поезда обнаружено не было. Предполагаемые виновные временно отстранены от работы", — добавили в пресс-службе.