В рамках Года экологии на ВДНХ откроется музей пчеловодства

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. 7 октября в рамках Года экологии в павильоне № 28 ВДНХ откроется первый интерактивный музей пчеловодства, сообщает портал мэра Москвы.

Посетители смогут узнать об устройстве ульев, познакомиться с технологиями производства меда и увидеть, как проходит сортировка готовой продукции. Одним из главных объектов в новом музее станет стеклянный улей с живыми пчелами, благодаря которому гости смогут наблюдать за насекомыми, не беспокоясь об укусах.

Также москвичи и гости столицы смогут посмотреть научно-документальный фильм об истории развития пчеловодства в России и открытиях русских ученых, внесших существенный вклад в мировую пчеловодную культуру.

Кроме того, в павильоне организуют пространство со стеллажами в форме сот, где можно будет купить готовую продукцию.