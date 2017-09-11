В Москве более 10 тысяч человек получили консультации врачей в День города

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Более 10 тысяч человек получили медицинские консультации в День города в Москве, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения столицы.
Как сообщили в департаменте, в 10 административных округах столицы в местах отдыха москвичей была организована работа тематических площадок и Шатров здоровья. За два дня возможностью совместить прогулку на свежем воздухе с проверкой состояния своего здоровья воспользовались без малого 3 тысячи человек (из них около 700 детей). Многие из них прошли различные экспресс-обследования, включая измерение роста, веса и определение индекса массы тела, измерение артериального давления, уровня холестерина и сахара крови, внутриглазного давления и другие. В среднем две трети из обратившихся за консультацией москвичей придерживаются принципов здорового образа жизни и сохраняют показатели веса и артериального давления в пределах нормы.
Активно интересовались участники мероприятий в День города и работой передвижных флюорографических установок, которые работали, в том числе, и на территории новой Москвы.
Всего же консультации и лекции проводили более 150 врачей столичных медорганизаций.