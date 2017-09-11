В Госдуме призвали не нагнетать обстановку вокруг приговора Чийгозу

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости, Виктор Лященко. Депутат Госдумы Руслан Бальбек призвал украинские и западные власти не нагнетать обстановку вокруг приговора лидеру запрещенной в РФ организации "Меджлис крымско-татарского народа" Ахтему Чийгозу и не создавать ему искусственный образ повстанца и мученика.
Чийгоз признан виновным в организации беспорядков у стен крымского парламента в феврале 2014 года (накануне референдума по воссоединению с Россией), он получил 8 лет колонии общего режима. Защита намерена обжаловать приговор и добиваться экстрадиции Чийгоза на Украину. МИД Украины выразил протест в связи с приговором Чийгозу и потребовал его освобождения, а президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook назвал решение суда "очередным приговором России". Обеспокоенность приговором выразил и британский министр по делам Европы и Америк сэр Алан Дункан.
По его словам, Чийгоз сознательно умалчивает, что одним из первых получил российский паспорт на полуострове, так как образ украинского мученика уже сформирован.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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