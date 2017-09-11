В Госдуме призвали не нагнетать обстановку вокруг приговора Чийгозу

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости, Виктор Лященко. Депутат Госдумы Руслан Бальбек призвал украинские и западные власти не нагнетать обстановку вокруг приговора лидеру запрещенной в РФ организации "Меджлис крымско-татарского народа" Ахтему Чийгозу и не создавать ему искусственный образ повстанца и мученика.

Чийгоз признан виновным в организации беспорядков у стен крымского парламента в феврале 2014 года (накануне референдума по воссоединению с Россией), он получил 8 лет колонии общего режима. Защита намерена обжаловать приговор и добиваться экстрадиции Чийгоза на Украину. МИД Украины выразил протест в связи с приговором Чийгозу и потребовал его освобождения, а президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook назвал решение суда "очередным приговором России". Обеспокоенность приговором выразил и британский министр по делам Европы и Америк сэр Алан Дункан.

"Пора прекратить нагнетать обстановку вокруг Ахтема Чийгоза и заниматься политическими провокациями, цель которых показать всему миру, что российский суд якобы карает не преступника, а украинского героя. Эти спекуляции направлены на одно — попытаться прикрыть уголовное преступление, которое совершил Чийгоз, организовав массовые беспорядки, вследствие чего погибли люди. Призываем не создавать из Чийгоза, преступный шлейф за которым тянется еще с украинских времен, образ мученика и повстанца", — сказал РИА Новости Бальбек.

По его словам, Чийгоз сознательно умалчивает, что одним из первых получил российский паспорт на полуострове, так как образ украинского мученика уже сформирован.

По версии следствия, Чийгоз 26 февраля 2014 года был одним из организаторов массовых беспорядков под стенами государственного совета республики (в то время верховный совет). Тогда погибли два человека, 79 были ранены. При этом группа радикально настроенных активистов совершила попытку захвата здания парламента. Чийгоз обвинялся в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ об организации массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества. Остальные пять обвиняемых также проходят по статье УК РФ "участие в массовых беспорядках".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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