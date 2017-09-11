Делегация из Татарстана изучает туристический потенциал Алтайского края

БАРНАУЛ, 11 сен — РИА Новости. Делегация Татарстана во главе с президентом республики Рустамом Миннихановым, прибывшая с рабочим визитом в Алтайский край, изучит туристический потенциал Алтайского края, в том числе города-курорта Белокурихи, игорной зоны "Сибирская монета" и туристско-рекреационной зоны "Бирюзовая Катунь", сообщает в понедельник официальный сайт краевого правительства.

"Гости намерены детально изучить туристический потенциал Алтайского края, в том числе города-курорта Белокурихи и инвестиционной площадки "Белокуриха-2". Кроме того, запланировано посещение дендрария компании "Биолит", осмотр игорной зоны "Сибирская монета" и туристско-рекреационной зоны "Бирюзовая Катунь", — говорится в сообщении.

В понедельник губернатор Алтайского края Александр Карлин и президент Татарстана провели переговоры по вопросам развития торгово-экономического, научно-технического и социально-культурного сотрудничества двух регионов.

По словам Карлина, у Алтайского края сложились долговременные взаимоотношения с Татарстаном.

"У нас есть действующее соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве, мы регулярно обновляем этот документ, сверяем часы. Это позволяет нам уверенно наращивать и торгово-экономическое, и культурное взаимодействие, контакты между нашими регионами. Я хотел бы особо подчеркнуть, что у нас с Республикой Татарстан сложилось неплохое взаимодействие в составе Ассоциации инновационных регионов России, "отцом-основателем" которой является Татарстан, а мы активно участвуем в ее работе. Для нас такое взаимодействие очень полезно", — цитирует Карлина официальный сайт региона.

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