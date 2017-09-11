Минздрав предложил разработать единую методику расчета затрат на соцуслуги

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Минздрав РФ предлагает разработать единую методику расчета затрат на группу социальных услуг, соответствующий проект опубликован в понедельник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"В целях разработки единообразного подхода по расчету финансового обеспечения расходов предоставления гражданам государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, Минздрав России считает целесообразным при расчете размера набора социальных услуг использовать единую методику расчета нормативов финансовых затрат в месяц на одного гражданина по вышеперечисленным направлениям", — говорится в пояснительной записке к проекту.