Минздрав предложил разработать единую методику расчета затрат на соцуслуги

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Минздрав РФ предлагает разработать единую методику расчета затрат на группу социальных услуг, соответствующий проект опубликован в понедельник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, расчет финансового обеспечения расходов на соцпомощь в виде набора соцуслуг производится Минздравом и Минтрудом по четырем направлениям: обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и спецпитанием для детей-инвалидов; путевки на санаторно-курортное лечение; проезд на междугородном транспорте к месту лечения и обратно и проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения.

"В целях разработки единообразного подхода по расчету финансового обеспечения расходов предоставления гражданам государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, Минздрав России считает целесообразным при расчете размера набора социальных услуг использовать единую методику расчета нормативов финансовых затрат в месяц на одного гражданина по вышеперечисленным направлениям", — говорится в пояснительной записке к проекту.