Сечину присвоили звание "Почетный работник ТЭК"

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Министр энергетики РФ Александр Новак присвоил главе "Роснефти" Игорю Сечину звание "Почетный работник топливно-энергетического комплекса", сообщается на сайте компании.

"Награда присвоена за большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса, многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником – Днем работников нефтяной и газовой промышленности", — цитирует компания соответствующий приказ Минэнерго РФ.

Звание "Почетный работник топливно-энергетического комплекса" присваивается рабочим, специалистам, служащим, руководителям организаций, осуществляющим свою деятельность в сфере топливно-энергетического комплекса и нефтехимической промышленности.

Звание может быть присвоено работникам центрального аппарата министерства, его территориальных органов и подведомственных министерству организаций, за образцовое выполнение трудовых обязанностей, продолжительную и безупречную работу, конкретный вклад в улучшение качества продукции, повышение производительности труда и другие достижения в работе.