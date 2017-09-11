В Москве обсудят альтернативы традиционной системе оценок в школах

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Московский департамент образования намерен собрать круглый стол с участием педагогов школ и родителей для обсуждения замены традиционной системы оценок, сообщила РИА Новости председатель городского экспертно-консультативного центра родительской общественности при департаменте образования Людмила Мясникова.

"Мы собираем круглый стол, где родители будут обсуждать, нужна ли оценка сейчас в том виде, в котором она есть. Возможно, что будут предложения и от родителей, и от педагогов", — рассказала Мясникова РИА Новости.

По ее словам, в Москве уже есть школы, в которых детям не ставят оценок, а их знания и успеваемость оцениваются иначе.

"Сама по себе оценка — дело индивидуальное, и подход педагога к оценке труда ребенка может быть не всегда правильным и не таким, на какую оценку ребенок действительно наработал. Поэтому сейчас хочется понять мнение родителей, детей разных возрастов, как они это видят", — пояснила Мясникова.