В Москве почти полмиллиона человек посетили музеи в День города

Артисты на церемонии открытия Дня города на Красной площади в Москве. 9 сентября 2017

Артисты на церемонии открытия Дня города на Красной площади в Москве. 9 сентября 2017

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Почти полмиллиона человек посетили музеи Москвы в День города, сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

"В День города столичные музеи приняли 476 882 посетителя. 107 музеев и культурных площадок Москвы подготовили программы к юбилею города. Гостей ждали на мастер-классах, концертах, спектаклях и экскурсиях — обзорных, велосипедных и даже беговых. Всего за два дня прошло 274 мероприятия и более 200 бесплатных экскурсий, в том числе со звездными экскурсоводами", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 9 и 10 сентября мероприятия, посвященные Дню города, посетили около 11,5 миллиона человек. Главные события прошли на Тверской улице, а всего в эти выходные состоялось свыше 400 крупных мероприятий более чем на 300 площадках.