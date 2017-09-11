В "Зарядье" откроют детскую киностудию

Стеклянный купол летнего амфитеатра в парке Зарядье в Москве. 9 сентября 2017

Стеклянный купол летнего амфитеатра в парке Зарядье в Москве. 9 сентября 2017

МОСКВА, 11 сен — РИА Недвижимость. В медиацентре парка "Зарядье" будет работать учебная кино-телестудия, сообщается на сайте стройкомплекса Москвы.

"Дети сами смогут снимать короткометражное кино, видеоролики и телепередачи. На регулярных мастер-классах под руководством опытных профессионалов и педагогов ребята научатся снимать и самостоятельно монтировать сюжеты", — приводятся в сообщении слова гендиректора компании "Главкино" Владислава Мельникова.

Помимо основ съемочного процесса в программе студии предусмотрено знакомство с актерским искусством, фотографией и анимацией, указывается в сообщении.

"Результатом мастер-классов станет производство и выпуск собственных видеоклипов, телепередач, короткометражных фильмов и анимационных зарисовок. Планируются и выпуски сюжетов о жизни парка "Зарядье", — цитирует сайт Мельникова.

Постоянные занятия в студии начнутся с октября. В сентябре учебная кино-телестудия будет работать в режиме разовых ознакомительных семейных программ, говорится в сообщении.

Парк "Зарядье" открылся 9 сентября, во время празднования 870 Москвы. Создать ландшафтный парк рядом с Кремлем, на месте снесенной гостиницы "Россия" решили в 2012 году. Как сообщил заммэра Москвы по строительству Марат Хуснуллин, итоговая стоимость строительства парка, которое длилось 2,5 года, составила 14 миллиардов рублей.