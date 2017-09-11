Правительство проработает возможность целевого набора студентов в техникумы

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Правительство проработает возможность предоставления целевого набора на обучение в колледжи и техникумы по аналогии с вузами, сообщила вице-премьер Ольга Голодец на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства в понедельник.

"Работодатели сегодня просят о том, чтобы практику целевого приема, которую мы делаем в отношении высших учебных заведений, мы распространили на средние специальные учебные заведения. Мы прорабатываем такие возможности", — сказала Голодец.

Она отметила, что при приеме в колледжи, куда в этом году пошло учиться 2,8 миллиона человек, наблюдается рост конкурса по целому ряду специальностей. В частности, в некоторых колледжах конкурс на специальность повара достигала 9 человек на место.

Как ранее сообщали в Минобрнауки, доля целевиков (студентов вузов, заключивших договор на обучение с последующей отработкой в регионах) в 2017 году составила 13,6% от общего количества принятых студентов. При этом их средний балл ЕГЭ вырос на 1,3 балла и стал равен 64,4 балла.