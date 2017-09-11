Руденя: развитие Тверской области — приоритетная задача для власти

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Подготовка к осенне-зимнему периоду, новому бюджетному году, актуализация системы муниципального управления — приоритетные задачи для депутатов, избранных в Тверской области по итогам выборов 10 сентября, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.

"Все кандидаты, получившие доверие избирателей, должны понимать: начать работать нужно сразу после подведения официальных итогов выборов. Перед нами стоит задача — развитие экономики тверского региона", — привели в пресс-службе облправительства слова Рудени.

Глава региона обозначил, что будет продолжена начатая ранее работа по улучшению ситуации в сфере ЖКХ дорожной отрасли, социальном секторе.

"Граждане уже увидели результаты программы по ремонту и благоустройству дворов, которая была инициирована руководством нашего государства, партией "Единая Россия". Наша задача — не снижать темпов в следующем году", — подчеркнул Руденя.

Говоря о ходе избирательной кампании в муниципальных образованиях, губернатор отметил, что выборы в Тверской области прошли в рамках действующего законодательства. Руденя поблагодарил всех жителей региона, пришедших на избирательные участки, за активную гражданскую позицию.

В единый день голосования, 10 сентября, в Тверской области проходили 46 избирательных компаний. Жители региона выбирали депутатов представительных органов в Андреапольском, Весьегонском, Конаковском, Лихославльском, Максатихинском, Селижаровском, Старицком, Торжокском, Рамешковском районах, Осташковском городском округе, городах Твери, Ржеве, Торжке и Кимрах. По итогам выборов явка по региону составила 21,85%.

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