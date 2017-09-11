Минтруд сообщил о снижении числа официальных безработных за неделю на 1,3%

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Численность официально зарегистрированных безработных граждан за неделю снизилась в РФ на 1,3%, сообщили в пресс-службе Минтруда.

"С 30 августа по 6 сентября 2017 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, уменьшилась на 1,3% и составила 766 210 человек. Годом ранее этот показатель составлял 902 790 человек", — говорится в сообщения Минтруда.

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 75 регионе. Наибольшее – в Севастополе, Тульской, Астраханской, Ивановской и Омской областях, республиках Адыгея, Тыва, Калмыкия и Карелия, Ненецком автономном округе. В восьми регионах отмечен рост численности безработных граждан: наибольший – в Ямало-Ненецком автономном округе, Иркутской области и Еврейской автономной области.

По данным Минтруда, на 6 сентября суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 122 964 человека.

На 1 сентября 2017 года по оперативным данным уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации составил 1% от численности экономически активного населения (на 1 сентября 2016 года – 1,2%).

По состоянию на 6 сентября 2017 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило более 1,6 миллиона единиц.