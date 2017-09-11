В Москве появились новые выделенные полосы для общественного транспорта

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. С 11 сентября в Москве на Новоясеневском проспекте введена новая выделенная полоса для общественного транспорта, сообщает сайт mos.ru.

"Длина участка небольшая — 350 метров, но его ввод имеет большое значение для повышения качества работы маршрутов, осуществляющих транспортные связи со станцией метро "Теплый Стан". Улично-дорожная сеть в этом районе до последнего времени использовалась в качестве стоянки для личных автомобилей, это осложняло подъезд городского транспорта к остановкам", — рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Выделенная полоса проходит от Профсоюзной улицы до улицы Михаила Грешилова. В этом коридоре общественным транспортом пользуются более 100 тысяч москвичей в сутки. Благодаря этой полосе пассажиры, использующие 41 городской и три пригородных маршрута, смогут сократить время в пути, а транспорт будет точнее соблюдать график движения.

Также с 11 сентября введена выделенная полоса на Рязанском проспекте, которая обеспечит приоритетным движением 27 городских и 16 пригородных маршрутов, перевозящих ежедневно около 100 тысяч пассажиров. Выделенная полоса на Рязанском проспекте протянулась от МКАД до Садового кольца в оба направления, за исключением трех участков, где ведется строительство новой, Кожуховской линии метрополитена. После завершения этих работ полоса для общественного транспорта станет непрерывной.