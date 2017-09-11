За выходные МЦК воспользовались почти полмиллиона пассажиров

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. За минувшие выходные Московским центральным кольцом (МЦК) воспользовались 494 тысячи пассажиров, сообщает сайт mos.ru. В День города, 9 сентября, "Ласточки" перевезли 293 тысячи человек.

В ночь с субботы на воскресенье поезда курсировали по кольцу всю ночь, а интервал движения составлял до 10 минут. Всего в День города общественным транспортом и такси воспользовались более 11,6 миллиона пассажиров.

Рекорд пассажиропотока на МЦК был установлен 7 сентября, когда за сутки перевезли 385 257 человек. Всего с момента запуска кольцом воспользовались уже свыше 90 миллионов пассажиров.