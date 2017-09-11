Двенадцать тысяч человек посетили мероприятия по случаю дня рождения МЦК

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Праздничные мероприятия по случаю первой годовщины открытия МЦК посетили более 12 тысяч человек, сообщил РИА Новости первый замначальника столичного метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

"Это был первый день рождения нашего Московского центрального кольца. Мы анонсировали программу праздника в социальных сетях, там же была организована серия различных конкурсов", — рассказал он.

Так, для молодоженов, которые победили в конкурсе "Хорошо, что люди придумали кольца", организовали свадьбу, на которой они обменялись кольцами со встроенной картой "Тройка". Также в воскресенье проводили бесплатные экскурсии по МЦК, а вечером для гостей праздника устроили световое шоу. Специальное видеопоздравление подготовили и космонавты МКС.

За год работы МЦК перевезло почти 100 миллионов пассажиров, при том, что даже по самым лучшим прогнозам власти города ожидали пассажиропоток около 75 миллионов за первый год. Новая магистраль помогла разгрузить Кольцевую линию метро на 15%, Сокольническую — на 20% и Люблинскую — на 14%.