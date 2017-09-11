Двенадцать тысяч человек посетили мероприятия по случаю дня рождения МЦК

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Праздничные мероприятия по случаю первой годовщины открытия МЦК посетили более 12 тысяч человек, сообщил РИА Новости первый замначальника столичного метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.
"Это был первый день рождения нашего Московского центрального кольца. Мы анонсировали программу праздника в социальных сетях, там же была организована серия различных конкурсов", — рассказал он.
Так, для молодоженов, которые победили в конкурсе "Хорошо, что люди придумали кольца", организовали свадьбу, на которой они обменялись кольцами со встроенной картой "Тройка". Также в воскресенье проводили бесплатные экскурсии по МЦК, а вечером для гостей праздника устроили световое шоу. Специальное видеопоздравление подготовили и космонавты МКС.
За год работы МЦК перевезло почти 100 миллионов пассажиров, при том, что даже по самым лучшим прогнозам власти города ожидали пассажиропоток около 75 миллионов за первый год. Новая магистраль помогла разгрузить Кольцевую линию метро на 15%, Сокольническую — на 20% и Люблинскую — на 14%.
По кольцу будут курсировать 100 пар поездов "Ласточка". В часы пик интервал движения не превысит шести минут, в остальное время – 11-15 минут. Проехать все кольцо получится за час с четвертью. Планируется, что к 2025 году МЦК будет перевозить до 300 миллионов человек в год.
Строится и подземное кольцо, которое будет интегрировано и с МЦК, и с радиусом метро. По словам Собянина, это "мегапроект", который дорого стоит, но без него пассажирский транспорт "точно остановится".
Эксперты не ожидают, что пересадочный контур сразу благоприятно повлияет на дорожную ситуацию в столице. По их прогнозам, жителям и бизнесу еще предстоит привыкнуть с проекту, в транспортную систему пересадочное кольцо окончательно войдет не раньше 2020 года.
Аналитики рынка недвижимости полагают, что от появления МЦК в целом выиграют такие районы, как Бескудниковский, Метрогородок, Нижегородский, Коптево, Хорошево-Мневники. Особенно повезет жителям районов Южнопортовый и Печатники, где станция "Волгоградская" снизит нагрузку на Таганско-Краснопресненскую ветку метро.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (слева) и заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов на церемонии официального запуска пассажирского движения по Московскому центральному кольцу.
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