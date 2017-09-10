Депутат предложил размещать избирательные участки на первых этажах

Единый день голосования в России (63)

Избиратель в единый день голосования на избирательном участке в Краснодаре

Избиратель в единый день голосования на избирательном участке в Краснодаре

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Председатель Всероссийского общества инвалидов, депутат Госдумы Михаил Терентьев сообщил, что по итогам единого дня голосования будет проанализирована информация о доступности избирательных участков и даны рекомендации, чтобы в преддверии президентских выборов все регионы внимательно подошли к выбору места для избирательных участков и организовывали их на первом этаже.

Выборы разного уровня проходят в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, в том числе в 16 субъектах выбирают глав регионов, в шести предстоит избрать региональные парламенты. На этот день назначены и дополнительные выборы депутатов Госдумы седьмого созыва в двух одномандатных округах — Кингисеппском (Ленинградская область) и Брянском.

Терентьев отметил, что рекомендации по обеспечению доступности участков прорабатывались в том числе в рамках рабочей группы ЦИК России по взаимодействию с общественными организациями инвалидов.

"Нужно стремиться к тому, чтобы делать избирательные участки на первом этаже. Мы все понимаем, что не везде все хорошо, есть проблемы с доступностью. Но когда знаешь, какие проблемы есть и сколько людей той или иной категории живет, то можно запланировать процесс голосования", - сказал Терентьев в информационном центре ЦИК России в воскресенье.

Он отметил, что у рабочей группы ещё есть поле для работы. "По результатам этих выборов мы, наверное, в октябре соберёмся, обсудим информацию по мониторингу доступности избирательных участков и будем всем рекомендовать, чтобы уже в преддверии президентских выборов очень внимательно подойти к выбору места проведения и организации избирательных участков", - сообщил он.

Очередные выборы президента России пройдут в 2018 году.