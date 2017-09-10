Собянин заявил о завершении основных работ по программе "Моя улица"

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Основные работы по программе "Моя улица" в Москве завершены, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Ранее Собянин сообщил, что окончена реконструкция Садового кольца.

"Основные работы по программе "Моя улица" и благоустройству Садового кольца закончили. Как раз к празднованию его 425-летия и юбилея Москвы", — написал Собянин в Twitter

Благоустройство Садового кольца в рамках программы "Моя улица" было начато в 2016 году. Первым этапом стал участок от улицы Арбат до улицы Долгоруковская длиной 3,2 км. Общая площадь благоустройства составила почти 26 га. В 2017 году на Садовом кольце был благоустроен участок от улицы Долгоруковская до Смоленской площади протяженностью 12,1 км. Общая площадь работ затронула более 85 га.

После благоустройства на Садовом кольце ширина тротуаров на разных участках составляет от трех до 20 метров. На всем протяжении исторической магистрали устроен новый гранитный бортовой камень, переложены инженерные коммуникации, устроено современное освещение с дополнительными светильниками-торшерами, установлены малые архитектурные формы, разбиты газоны.

На Садовом кольце за два года также было капитально отремонтировано около 170 фасадов зданий.

В Москве с 2015 года реализуется городская программа благоустройства "Моя улица". В первые два года работ комплексно благоустроено 108 улиц протяженностью 130 километров, высажено 7 тысяч деревьев. В 2017 году новый облик по планам властей обретут 80 территорий. Предполагается, что программа "Моя улица" продлится до конца 2018 года.