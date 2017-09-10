С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен — в РИА Новости. Президент Российской академии образования Людмила Вербицкая помещена в реанимацию одной из городских клиник Петербурга, сообщил РИА Новости источник в медицинских кругах.

"Людмила Вербицкая находится в отделении реанимации одной из городских клиник. Прогноз медиков благоприятный", — сказал собеседник агентства, не уточнив диагноза.

По его словам, 81-летняя Вербицкая проходит лечение в клинике уже несколько дней.

Людмила Вербицкая — профессор СПбГУ, ректор вуза с 1994 по 2008 годы и затем президент. Доктор филологических наук, с 2013 года — президент Российской академии образования.