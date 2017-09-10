Кузнецова после ЧП в Ивантеевке призвала родителей больше слушать детей

МАГАДАН, 10 сен — РИА Новости, Людмила Щербакова. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова после ЧП в подмосковной Ивантеевке призвала родителей налаживать отношения в семье и больше слушать своих детей.

По данным прокуратуры, во вторник во время урока информатики ученик 9-го класса школы в Ивантеевке напал на учительницу с кухонным топориком, ударил ее по голове, а затем стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. По информации пресс-службы ГУМВД России по Московской области, в результате инцидента пострадали четыре человека.

"Здесь первое — слушать ребенка. Просто слушать, даже когда он молчит. Не потому что ты профессионал, достоверно штампами и дипломами никогда не измеришь, не почувствуешь, что происходит с ребенком… Начиная с себя, со своей семьи, нам надо измениться. Каждой семье нужно слушать ребенка. Добраться до него законом и теми ресурсами, которые сегодня у нас есть, невозможно. Могут только сердцем родители, те, кто рядом с ребенком", — сказала Кузнецова в эфире программы "Итоги недели" на НТВ.