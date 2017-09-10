США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Общество

Собянин принял участие в праздновании 425-летия Садового кольца

Сюжет:
Празднование Дня города в Москве (18)
13:5510.09.2017
0120
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкСергей Собянин. Архивное фотоСергей Собянин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье принял участие в праздновании 425-летия Садового кольца, приуроченном к окончанию комплексного благоустройства этой исторической магистрали.

Программа Моя улица
© РИА Новости
"Моя улица": что изменилось в Москве после реконструкции
Мэр приехал на площадь Красные Ворота, пообщался с местными жителями, юными москвичами и ветеранами Басманного района.

"Когда мы два года назад начинали реконструкцию Садового кольца, задача была непростая", — заявил Собянин в беседе с москвичами.

По его словам, надо было, с одной стороны, сохранить магистраль для автомобилистов, с другой — восстановить архитектурный облик Садового кольца, сделать для жителей здесь комфортное и безопасное общественное пространство.

"Реконструкция завершилась. Я надеюсь, у нас все получилось", — подчеркнул глава города.

Мэр сказал москвичам, когда на Садовом кольце появятся деревья. "В 1937 году Каганович их уничтожил на Садовом кольце. В ноябре-декабре этого года и весной следующего года на Садовом кольце высадим 2300 деревьев, десятки тысяч кустарников, и Садовое кольцо будет Садовым не только по названию, но и по содержанию", — подчеркнул Собянин.

Он еще раз поздравил всех москвичей с 870-летием Москвы, а также с новым для города праздником — юбилеем Садового кольца.

Празднование 870-летия Москвы
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкДень Москвы отмечается в первую субботу сентября. В этом году праздник выпал на 9-10 числа.Флаг Российской Федерации на церемонии открытия Дня города на Красной площади в Москве. 9 сентября 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
День Москвы отмечается в первую субботу сентября. В этом году праздник выпал на 9-10 числа.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкМасштабная праздничная программа проводилась под девизом "Москва — город, где создается история".Артисты на церемонии открытия Дня города на Красной площади в Москве. 9 сентября 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Масштабная праздничная программа проводилась под девизом "Москва — город, где создается история".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПраздничное настроение для жителей и гостей столицы создавали 4,5 тысячи артистов.Зрители на церемонии открытия Дня города на Красной площади в Москве. 9 сентября 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Праздничное настроение для жителей и гостей столицы создавали 4,5 тысячи артистов.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПраздничные мероприятия в центре города посетили 6,5 миллионов человек.Артисты на церемонии открытия Дня города на Красной площади в Москве. 9 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Праздничные мероприятия в центре города посетили 6,5 миллионов человек.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВыступали для жителей и гостей Москвы известные артисты и музыканты в числе которых Иосиф Кобзон, Николай Басков, Тамара Гвердцители, Полина Гагарина и другие.Певец Николай Басков выступает на церемонии открытия Дня города на Красной площади в Москве. 9 сентября 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Выступали для жителей и гостей Москвы известные артисты и музыканты в числе которых Иосиф Кобзон, Николай Басков, Тамара Гвердцители, Полина Гагарина и другие.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкБольше всего представлений прошло на площадке "Москва созидает", где разместились сразу четыре сцены.Во время празднования Дня города в Москве. 9 сентября 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Больше всего представлений прошло на площадке "Москва созидает", где разместились сразу четыре сцены.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкНа Празднике можно было увидеть выступления артистов оперы и балета, концерты и сцены из культовых спектаклей московских театров.Артисты выступают на церемонии открытия Дня города на Красной площади в Москве. 9 сентября 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
На Празднике можно было увидеть выступления артистов оперы и балета, концерты и сцены из культовых спектаклей московских театров.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНа площадке "Москва покоряет" гости смогли стать участниками мастер-классов от Московского планетария и Федерации парашютного спорта России.Салют в честь Дня города
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
На площадке "Москва покоряет" гости смогли стать участниками мастер-классов от Московского планетария и Федерации парашютного спорта России.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкОколо 50 музыкальных и танцевальных коллективов подготовили для гостей праздничных площадок на Тверской улице зрелищную программу.Артисты выступают на церемонии открытия Дня города на Красной площади в Москве. 9 сентября 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Около 50 музыкальных и танцевальных коллективов подготовили для гостей праздничных площадок на Тверской улице зрелищную программу.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСогласно концепции Дня города, Тверская улица разделилась на различные тематические зоны.Артисты на церемонии открытия Дня города на Красной площади в Москве. 9 сентября 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Согласно концепции Дня города, Тверская улица разделилась на различные тематические зоны.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкГости, гуляя по улице, могли посмотреть современные танцы и паркур-шоу, увидеть Москву в миниатюре и поучаствовать в лекториях.Во время празднования Дня города в Москве. 9 сентября 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Гости, гуляя по улице, могли посмотреть современные танцы и паркур-шоу, увидеть Москву в миниатюре и поучаствовать в лекториях.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкДля любителей зрелищных представлений состоялось уникальное Freestyleshow с участием лучших спортсменов России в дисциплинах BMX и MTB.Праздничный салют в честь Дня города Москвы. 9 сентября 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Для любителей зрелищных представлений состоялось уникальное Freestyleshow с участием лучших спортсменов России в дисциплинах BMX и MTB.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкСтоличные "Сокольники" 9 сентября превратились в оперную площадку. Здесь выступили известные оперные исполнители со всех уголков мира.Во время празднования Дня города в Москве. 9 сентября 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Столичные "Сокольники" 9 сентября превратились в оперную площадку. Здесь выступили известные оперные исполнители со всех уголков мира.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкНа ВДНХ были представлены настоящие советские игровые автоматы, дети смогли поиграть в "Городки", "Авторалли" и настольные игры.Сотрудник ГАИ времен СССР на выставке спецтехники комплекса городского хозяйства на Красной Пресне в рамках празднования Дня города Москвы. 9 сентября 2017
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
На ВДНХ были представлены настоящие советские игровые автоматы, дети смогли поиграть в "Городки", "Авторалли" и настольные игры.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкДля гостей организовали экскурсии разных форматов — в музеи, обзорные, велосипедные и беговые, прогулки и заезды на самокатах.Во время празднования Дня города в Москве. 9 сентября 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Для гостей организовали экскурсии разных форматов — в музеи, обзорные, велосипедные и беговые, прогулки и заезды на самокатах.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкПервый день празднования Дня города в Москве завершился ярким фейерверком. Всего над городом прозвучали свыше 13,2 тысячи залпов.Праздничный салют в честь Дня города Москвы. 9 сентября 2017
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Первый день празднования Дня города в Москве завершился ярким фейерверком. Всего над городом прозвучали свыше 13,2 тысячи залпов.
/

"Сегодня новый день рождения Садового кольца. Спасибо вам за терпение: основные объемы работ закончились, осталось по мелочи", — добавил мэр, обращаясь к горожанам.

Благоустройство Садового кольца в рамках программы "Моя улица" было начато в 2016 году. Первым этапом стал участок от улицы Арбат до улицы Долгоруковская длиной 3,2 км. Общая площадь благоустройства составила почти 26 га. В 2017 году на Садовом кольце был благоустроен участок от улицы Долгоруковская до Смоленской площади протяженностью 12,1 км. Общая площадь работ затронула более 85 га.

После благоустройства на Садовом кольце ширина тротуаров на разных участках составляет от трех до 20 метров. На всем протяжении исторической магистрали устроен новый гранитный бортовой камень, переложены инженерные коммуникации, устроено современное освещение с дополнительными светильниками-торшерами, установлены малые архитектурные формы, разбиты газоны.

На Садовом кольце за два года также было капитально отремонтировано около 170 фасадов зданий.

Программа благоустройства Моя улица
© РИА Новости, Инфографика
Программа благоустройства "Моя улица"
Комментировать
Общество
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена