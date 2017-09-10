Собянин открыл новую эстакаду прямого хода на Варшавском шоссе

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в воскресенье новую эстакаду прямого хода на Варшавском шоссе, которая является частью строящейся Южной рокады.
По его словам, теперь Южная рокада пришла на Варшавское шоссе. "Построена эстакада прямого хода. Таким образом, с Балаклавского проспекта можно более комфортно заезжать", — подчеркнул Собянин. Он выразил надежду, что уже в понедельник утром автомобилисты в полной мере ощутят преимущество новой эстакады, двигаясь по Варшавскому шоссе.
"Поздравляю всех с открытием этого важного объекта. С Днем города! С праздником!" — добавил мэр.
Южная рокада — одна из трех хордовых магистралей Москвы — наряду с Северо-Западной и Северо-Восточной хордами. Трасса длиной около 40 километров пройдет от развязки Рублевского шоссе с МКАД до улицы Верхние поля в Капотне и свяжет между собой крупные автомобильные магистрали: МКАД, Кутузовский проспект, Мичуринский проспект, проспект Вернадского, Ленинский проспект, Профсоюзную улицу, Варшавское шоссе, Пролетарский проспект, Каширское шоссе и Люблинскую улицу.