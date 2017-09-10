Второй день Дня Москвы: концерты, спектакли и экскурсии

Во время празднования Дня города на Поклонной горе в Москве

Во время празднования Дня города на Поклонной горе в Москве

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Праздник в честь 870-летия столицы отмечается уже десятый день и завершится сегодня. В заключительный день Дня города пройдет множество интересных творческих и научно-познавательных мероприятий. Концерты, спектакли, экскурсии и мастер-классы ждут гостей 10 сентября на площадках фестиваля "Москва — 870. Город, где создается история", сообщает портал mos.ru.

В центре Москвы будет представлена обширная музыкальная и театральная программа. На площади Революции с 15:00 пройдут спектакль "Моя Москва" и мюзикл "Холодное сердце", а в 17:00 актеры театра "25-й ряд" прочитают стихи и песни о столице. Центр имени Вс. Мейерхольда покажет спектакль "Дурацкие дети. Леля и Минька" — начало в 16:00 на Тверской площади. Там же будут организованы мастер-классы по изготовлению игрушек и открытые лекции Музея архитектуры имени А.В.Щусева, а в 19:00 выступит коллектив Shoo Music Family.

Песни о столице прозвучат в Камергерском переулке. Их исполнят творческое объединение "Тридцать три кота", музыкальный коллектив Moscow Trad Jazz Band, арт-группа "Мейделех" и мультиинструменталист Настя Маслова. Начало в 16:00.

В Столешникове переулке с 18:00 до 20:00 струнный квартет имени Рахманинова представит праздничный концерт, здесь же стартуют экскурсии "Будни и праздники московской старины" и об архитектуре московского модерна.

Некоторые улицы Москвы превратятся в творческие мастерские от профессиональных певцов, композиторов и художников. На Профсоюзной улице участники праздника узнают о творчестве Леонида Утесова, разучат песни о столице и создадут собственных хор. В Климентовском переулке с 12:00 юным посетителям представится возможность создать арт-стену с московскими достопримечательностями, расписать сувениры в стиле Дня города, узнать историю памятника "Нулевой километр" и создать его макет.

Также продолжится познавательный квест "Большое морское приключение". Начало квеста — возле павильона "Детская библиотека" по адресу: улица Новый Арбат, дом 13. С этой площадки тоже начнутся бесплатные экскурсии — по зданиям в стиле неоклассицизма и прогулка "Архитектурными тропами столицы". Регистрация на экскурсионную программу не требуется.

Праздник для москвичей организован не только в центре. В Зеленограде пройдет большая концертная программа — выступят джазовый коллектив "Тромбон-шоу", кавер-группа Music Storm Orchestra, группы "Республика", "Волшебники двора", Coffeetime Band и театр танца "Рандеву".

Подробнее обо всех событиях можно узнать на официальном сайте Мэра Москвы.