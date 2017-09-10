Пассажиры вынужденно севшего в Саратове Ан-148 вылетели в Симферополь

САРАТОВ, 10 cен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пассажиры самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний", который в воскресенье утром совершил незапланированную посадку в Саратове из-за технических проблем, на резервном судне вылетели в Симферополь, сообщает онлайн-табло на сайте саратовского аэропорта.

"Номер рейса — 6В-5837… Фактическое время (вылета) – 11.30 (10.30 мск) 10 сентября… Статус — вылетел", — говорится в сообщении.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Кирова в Симферополь с 72 пассажирами на борту, совершил вынужденную посадку в аэропорту Саратова после срабатывания датчика отказа двигателя.

В пресс-службе "Саратовских авиалиний" уточнили, что самолет рейса 6В-5837 совершил незапланированную посадку в аэропорту Саратова по технической причине в 07.15 местного времени (06.15 мск) в воскресенье. Никто не пострадал.